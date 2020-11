Formule 1

Formule 1 : Binotto s'enflamme totalement pour Leclerc !

Publié le 28 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Seulement cinquième du classement des pilotes à trois Grands Prix de la fin, Charles Leclerc connaît une année mouvementée, à l’image de son écurie. Mais Ferrari compte toujours sur lui, et pour longtemps.

À 23 ans, Charles Leclerc prend de plus en plus de lumière chez Ferrari. Cette année a été très compliquée pour le Monégasque, auteur simplement de deux podiums en Angleterre et en Autriche. Charles Leclerc reste toujours bloqué à 2 victoires en Formule 1. Son coéquipier, Sebastian Vettel, quittera Ferrari pour rejoindre Aston Martin à la fin de la saison. S’il sera remplacé par Carlos Sainz Jr, Charles Leclerc devrait, lui, prendre encore plus d’importance dans le projet de l’écurie au cheval cabré.

« Il est déjà très fort, mais il le sera davantage »