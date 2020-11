Formule 1

Formule 1 : Grosjean fait le bilan avant de quitter Haas !

Publié le 26 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

A trois courses de la fin de son parcours en Formule 1 avec Haas, Romain Grosjean est revenu sur ce qu'il a apporté à l'écurie américaine depuis cinq ans.

Après cinq ans de bons et loyaux services, Romain Grosjean quittera Haas à la fin de la saison, alors que l'écurie américaine a décidé de se séparer de ses deux pilotes pour la saison à venir. Avant-dernier au championnat des constructeurs, Haas vit une saison particulièrement compliquée, et les prestations de Romain Grosjean notamment n'ont pas convaincu Günther Steiner, patron de l'écurie de Formule 1. Alors qu'il s'est régulièrement plaint des performances de sa monoplace et a longtemps été critiqué pour ses erreurs de pilotage, Romain Grosjean a fait le bilan sur ce qu'il a pu apporter à Haas au cours de son passage.

« J’ai fait des erreurs, mais qui n’en fait pas ? »