Mbappé - Al-Khelaïfi : Le malaise est confirmé au PSG ?

L’histoire aurait pu être magnifique, mais Dortmund en aura décidé autrement. Éliminé de la Ligue des Champions par le Borussia Dortmund, le Paris-Saint Germain aura probablement vu Kylian Mbappé fouler la pelouse du Parc des Princes pour la dernière fois en Coupe d’Europe. Alors que son départ vers le Real Madrid cet été ne fait plus aucun doute, Daniel Riolo a fait une sacré révélation sur sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi.

C’est avec la gueule de bois que se sont levés les joueurs et les fans du Paris-Saint Germain ce mercredi matin. Le club de la capitale s’est de nouveau incliné contre le Borussia Dortmund et est éliminé de la Ligue des Champions, aux portes de la finale. Alors que les critiques fusent à l’encontre du PSG, Daniel Riolo a donné quelques détails sur la relation qu’entretiennent Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi sur les ondes de RMC .

« Mbappé et le président ne s’adressent même plus la parole »

C’est un secret de polichinelle : Kylian Mbappé quittera le Paris-Saint Germain à la fin de la saison pour rejoindre le Real Madrid. Si le Bondynois semble entretenir une bonne relation avec l’ensemble du vestiaire, Daniel Riolo explique que sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi est glaciale : « Mbappé et le président ne s’adressent même plus la parole. Ce sont des étrangers. C’est censé être la star et c’est un étranger au club. »

