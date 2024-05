PSG - Dortmund : Al-Khelaïfi sort du silence après le fiasco !

Axel Cornic

Tout le monde voyait le Paris Saint-Germain se qualifier pour la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire, mais le Borussia Dortmund en a décidé autrement (2-0 sur l’ensemble des matchs). De quoi donner des regrets au président Nasser Al-Khelaïfi, qui a une énième fois dû faire face à l’échec de son équipe.

C’est fini. Cité parmi les favoris à la victoire finale, le PSG ne verra pas Wembley le 1er juin prochain. Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont en effet cassés les dents sur un Borussia Dortmund très accrocheur, qui a finalement eu leur peau.

« Je pense qu'on méritait de gagner ce match »

En marge de la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté face à la presse pour parler de ce nouvel échec du PSG en Ligue des Champions. « Félicitations à Dortmund. Ils ont gagné les deux matches, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas mérité. Mais je pense qu'on méritait de gagner ce match. On était meilleur tout le match, on a énormément d'opportunités, si on regarde les statistiques on peut en marquer trois, au minimum... » a déclaré le président du PSG, d’après Le Figaro et L’Equipe .

« On touche les poteaux à six reprises sur les deux matches, dont quatre aujourd'hui »