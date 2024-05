Mourinho à l’OM, le vestiaire a validé

Arnaud De Kanel

Alors que le départ de Jean-Louis Gasset se profile à l'horizon, l'Olympique de Marseille se lance dans la recherche de son prochain entraîneur. Les spéculations vont bon train quant à l'identité de celui qui prendra les rênes de l'équipe au Vélodrome dans les mois à venir. Parmi les noms évoqués, celui de José Mourinho a récemment alimenté les discussions. Le "Special One" serait-il prêt à rejoindre l'OM ? Une éventualité qui semble trouver écho chez Jordan Veretout.

Concernant le futur entraîneur de l'OM, les dernières rumeurs alimentent la spéculation. Selon nos informations, Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour prendre les rênes du club phocéen. Cependant, d'autres noms circulent également dans les coulisses de la Commanderie. En effet, outre le technicien du LOSC, les noms de Franck Haise et Habib Beye auraient également été évoqués comme potentiels candidats pour diriger l'équipe la saison prochaine. Mais un nom retient également l'attention : celui de José Mourinho. Libre depuis son départ de l'AS Rome en janvier dernier, le " Special One " pourrait être une alternative alléchante à la piste Fonseca. Jordan Veretout ne serait pas contre.



«Il a ce truc différent des autres, c’est un leader»

« Ah, le Special One… Ce coach te rentre dans la tête. Il a les mots justes pour te mettre en confiance, te dire de ne pas s’enflammer… Il a ce truc différent des autres, c’est un leader, un mec charismatique et une très bonne personne. J’ai passé un an avec lui, on a rigolé. Il nous parlait de son passé et c’est fort de parler avec lui. Il a cette envie de gagner… », a confié le milieu de terrain de l'OM dans un entretien accordé à La Provence . Il se remémore également un moment marquant avec le coach portugais.

«C’est une personne en or»