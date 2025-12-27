Transfert à 200M€ : Mbappé avec Haaland, c'est le jackpot !

Amadou Diawara

Depuis le mois de juin dernier, Lamine Yamal est le joueur le plus cher de la planète, étant valorisé à hauteur de 200M€. Désormais, le numéro 10 du FC Barcelone doit partager la vedette avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. En effet, ces derniers couteraient le même prix que Lamine Yamal.

D'après Transfermarkt, Lamine Yamal reste le joueur le plus cher de la planète. En effet, le numéro 10 du FC Barcelone vaudrait près de 200M€, et ce, depuis le mois de juin. Toutefois, Lamine Yamal n'est plus seul en tête du classement.

Mbappé et Haaland rejoignent Yamal A en croire Transfermarkt, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont rejoint Lamine Yamal. En effet, la star du Real Madrid et celle de Manchester City aurait également une valeur marchande d'environ 200M€ désormais.