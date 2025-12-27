Transfert à 200M€ : Mbappé avec Haaland, c'est le jackpot !

Depuis le mois de juin dernier, Lamine Yamal est le joueur le plus cher de la planète, étant valorisé à hauteur de 200M€. Désormais, le numéro 10 du FC Barcelone doit partager la vedette avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. En effet, ces derniers couteraient le même prix que Lamine Yamal.
Mbappé et Haaland rejoignent Yamal
la star du Real Madrid et celle de Manchester City aurait également une valeur marchande d'environ 200M€ désormais.
Selon Transfermarkt, le prix de Kylian Mbappé avoisinait les 160M€ en décembre 2024, avant de remonter à 170M€ en mars, puis à 180M€ au mois de juin. De son côté, Erling Haaland serait passé de 200M€ en décembre 2024 à 180M€ en mai 2025. Reste à savoir si des colosses européens sont prêts à casser leur tirelire lors du hivernal pour arracher Kylian Mbappé (27 ans) au Real Madrid, Lamine Yamal (18 ans) au FC Barcelone ou Erling Haaland (25 ans) à Manchester City.