Formule 1

Formule 1 : Les premiers mots de Romain Grosjean après son terrible accident !

Publié le 30 novembre 2020 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 30 novembre 2020 à 11h04

Le Grand Prix de Bahreïn a semé la peur dans le paddock. Après une violente sortie de route, Romain Grosjean a passé la nuit à l’hôpital, où le pilote français est revenu sur son état de santé.

28 secondes dans les flammes, 28 secondes en enfer. Dans le premier tour du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean est victime d'un horrible accident. Après un contact, sa monoplace heurte violemment les barrières de sécurité. Une boule de feu sort immédiatement de terre, sans image débute une longue apnée, craignant pour le sort du pilote français. Alors que son habitacle s'encastre dans la barrière, un héroïque Romain Grosjean parvient à se sortir rapidement des flammes. Secouru par la voiture médicale, la chance du pilote française se mesure à l'état de sa Haas complètement détruite par l'impact. Mais aussi à toutes les mesures de sécurité mises en place par la FIA pour éviter de nouvelles issues tragiques après le décès de Jules Bianchi, il y a seulement cinq ans.

« Sans le halo, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui »