Formule 1 : Lewis Hamilton choqué par l'horrible accident de Romain Grosjean

Publié le 29 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Après l'accident d'une violence rare de Romain Grosjean, le paddock a retenu son souffle. Alors que le pilote français s'en est sorti presque indemne, Lewis Hamilton a été horrifié par les images du crash.

Vainqueur du Grand Prix de Bahreïn, Lewis Hamilton a remporté la 95e victoire de sa carrière. Mais le résultat n'est qu'une futilité après les terribles événements de la course. Dès le premier tour, peu après le départ, Romain Grosjean est victime d'une effroyable sortie de route. Sa monoplace sciée en deux, son baquet s'encastre à travers la barrière de sécurité et s'enflamme immédiatement. De longues minutes s'écoulent avant de revoir le pilote français, son garage retient ses larmes, le pire est à craindre. Finalement, Romain Grosjean est sorti indemne de son habitacle, rapidement secouru par la voiture médicale. Le pilote de 34 ans n'aurait que des brûlures mineures aux mains et aux chevilles. Un miraculé. D'autant que d'après les informations de la FIA, le pilote Haas aurait subi un impact à 53G, bien plus que le décollage d'une fusée (3G), dépassant même le record expérimental de résistance humaine (46,2G). La vie de Romain Grosjean n'a vraiment tenu qu'à un fil ce dimanche.

« Reconnaissant envers la FIA et heureux de voir que le halo a fonctionné »