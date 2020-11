Formule 1

Formule 1 : Le pilote de la voiture médicale raconte le sauvetage de Grosjean…

Publié le 29 novembre 2020 à 20h35 par B.C.

Victime d’un terrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean a rapidement été secouru par la voiture médicale pilotée par Alan van der Merwe. Ce dernier est revenu sur le sauvetage du pilote Haas.

Le résultat de ce Grand Prix de Bahreïn importe peu tant le pire a été redouté pour Romain Grosjean. Au départ de la course, le Français a été percuté par l’arrière et n’a pas pu empêcher sa monoplace de frapper violemment une barrière. Les images sont impressionnantes, la voiture du pilote Haas s’est coupée en deux et a explosé avant que Romain Grosjean ne parvienne à sortir des flammes après de très longues secondes. « Il a peut-être des côtes cassées mais il est conscient. Il est ok, il va évidemment partir à l'hôpital mais il va bien », a indiqué Gunther Steiner quelques minutes plus tard. Miraculeux, c’est ainsi que l’on peut appeler Romain Grosjean ce dimanche soir après ce terrible accident sur lequel est revenu Alan van der Merwe, pilote de la medical car qui a participé au sauvetage du pilote Haas.

« Avec un équipement en moins, cela aurait pu être différent »