Mercato : Le PSG menacé pour trois transferts ?

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG va chercher à recruter au milieu de terrain cet été. Dernièrement, certains médias ont fait état de plusieurs pistes dans ce secteur de jeu côté parisien. Ainsi, à la fois Adrien Rabiot (Juventus), João Neves (SL Benfica) et Youssouf Fofana (AS Monaco) seraient dans le viseur du club parisien, mais également de Manchester United. Explications.

Désireux de poursuivre sa reconstruction, le PSG va recruter sur certains postes bien définis cet été. Si le club parisien se retrouvera prochainement orphelin de Kylian Mbappé, le10sport.com vous a révélé le 1er avril dernier que l’état-major parisien avait un plan en tête. Ce dernier consiste ainsi à recruter à la fois un ailier gauche, mais également un milieu de terrain supplémentaire.

Manchester United prêt à jouer un sale tour au PSG ?

Ce vendredi, le journaliste Rudy Galetti a d’ailleurs lâché une bombe à ce sujet. Pour TeamTalk , ce dernier a ainsi révélé que le PSG était intéressé par un retour d’Adrien Rabiot. Parti libre à la Juventus en 2019, le milieu de terrain désormais âgé de 29 ans pourrait donc faire son grand retour au sein du club de la capitale. Mais ce n’est pas tout. En effet, Galetti a également révélé que Manchester United et Chelsea, tout comme le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient prêts à accueillir Rabiot, qui se dirige vers un départ de la Vieille Dame en fin de contrat cet été. Les Red Devils , plus particulièrement, pourraient jouer un mauvais tour au PSG sur ce mercato estival.

EXCLU @le10sport : Ça coince pour le PSG dans le dossier João Neves…▶️ Profil du joueur fortement apprécié par Paris mais le coût du transfert est jugé trop important. Benfica brandit la clause du joueur (120 M€), Paris n’ira pashttps://t.co/PlPAcxzhYj — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 12, 2024

Le PSG menacé pour deux autres milieux de terrain

Car le journaliste italien a ajouté que Manchester United s’intéressait de près à João Neves (SL Benfica) ainsi qu’à Youssouf Fofana (AS Monaco). Deux noms récemment associés au PSG, qui se voit donc menacé pour trois transferts ! Néanmoins, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 26 avril que Youssouf Fofana n’est pas une piste concrète pour Paris à l’heure actuelle. Quant à João Neves, le prix demandé pour le crack de 19 ans refroidit très clairement le PSG...