Mercato : Le PSG vise une star, il balance sur son transfert avorté

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs saisons déjà, le PSG est sur les traces de Frenkie De Jong. Cette piste menant au milieu de terrain du FC Barcelone pourrait d’ailleurs être relancée cet été. Mais gare à Manchester United pour Paris. Ce vendredi, le manager des Red Devils Erik Ten Hag a révélé comment il avait tenté de recruter la star de 26 ans en 2022.

Le mercato estival s’annonce passionnant pour le PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, Paris va notamment chercher à se renforcer dans l’entrejeu cet été, et pourrait décider de relancer la piste menant à Frenkie De Jong afin de satisfaire les besoins de Luis Enrique. Pisté par le club de la capitale depuis plusieurs saisons déjà, le Néerlandais pourrait quitter le FC Barcelone…

Le PSG à l’assaut de Frenkie De Jong ?

Selon SPORT , le Barça ne serait pas fermé à un départ de De Jong, et aurait même fixé son prix à 60M€. De quoi potentiellement attirer le PSG, mais également à Manchester United. Entraîneur du milieu de terrain de 26 ans lors de son passage à l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag officie désormais sur le banc des Red Devils . Présent en conférence de presse ce vendredi, Ten Hag a révélé qu’à son arrivée à Manchester, ce dernier avait tenté de recruter Frenkie De Jong.

« Nous n'avons pas toujours pu obtenir les joueurs que nous voulions »