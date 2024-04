Mercato : Accord à 60M€, le PSG a été piégé

Jean de Teyssière

En 2019, l'Ajax Amsterdam réalise une superbe épopée en Ligue des Champions. Les hommes entraînés par Erik ten Hag iront jusqu'en demi-finale après avoir éliminé le Real Madrid et la Juventus. Dans cet effectif figure Frenkie de Jong, qui joue au poste de milieu de terrain. Tombé sous son charme, le PSG pensait avoir bouclé son transfert, mais l'Ajax l'a piégé.

Le PSG a tenté de réaliser un gros coup en 2019. En effet, le club de la capitale était bien engagé pour recruter Frenkie de Jong. Toutefois, ce dernier a finalement signé un contrat de cinq ans avec le FC Barcelone. Avant le quart de finale retour entre le FC Barcelone et le PSG, revenons sur cet transfert raté.

Le PSG fait une offre à 60M€ pour Frenkie de Jong

Comme rappelé par L'Équipe , le transfert de Frenkie de Jong vers le PSG a capoté en 2019. Pourtant, après de nombreuses discussions positives avec tous les entourages possibles, le club de la capitale s'attendait à recruter l'international néerlandais. L'Ajax aurait attendu entre 70 et 90M€, mais le PSG, certain qu'un club européen ne débourserait pas une somme pareille, se contente de formuler une offre de 60M€, acceptée par les dirigeants néerlandais...

Une offre utilisée pour faire monter les enchères

A ce moment-là, on est en décembre 2018 et tous les voyants sont au vert à Paris. Manchester City et Pep Guardiola se retirent des négociations. Mais l'Ajax se serait servi de cette offre parisienne pour faire monter les enchères. Un plan qui a fonctionné, puisque finalement, Frenkie de Jong partira au FC Barcelone contre la somme de 86M€, dont 11M€ de bonus. L'accord est total et le PSG ne peut que constater les dégâts. On est alors le 23 janvier 2019. En trois semaines, tout le travail d'Antero Henrique et Maxwell tombe à l'eau.