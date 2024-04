Mercato : Le PSG lui a proposé un pactole, il a dit non !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2019, Frenkie de Jong aurait pu rejoindre le PSG. Toutefois, l'international néerlandais a préféré dire oui au FC Barcelone. Et pourtant, le PSG lui aurait proposé un meilleur salaire que le Barça. Ayant reçu une offre XXL venue de Paris, Frenkie de Jong a privilégié l'aspect sportif pour faire son choix.

Etincelant sous les couleurs de l'Ajax en 2018-2019, Frenkie de Jong a affolé le mercato. En effet, les plus gros colosses européens voulaient tous s'offrir les services du milieu de terrain de 26 ans, et notamment le PSG.

Le PSG a proposé un meilleur contrat à De Jong

Selon les informations de L'Equipe , le PSG a lancé les grandes manoeuvres pour boucler la signature de Frenkie de Jong, multipliant les échanges avec son agent et ayant même formulé une offre XXL. Toutefois, l'international néerlandais a préféré répondre à l'appel du FC Barcelone, rejoignant le Camp Nou lors de l'été 2019.

De Jong a privilégié le sportif au salaire