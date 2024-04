Transferts : Le PSG cible un crack, c'est la panique en coulisses !

Alexis Brunet

Le PSG a déjà plusieurs noms en tête pour se renforcer lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale serait notamment intéressé par Jamal Musiala. Mais les dirigeants parisiens ne sont pas les seuls sur le dossier, puisque Manchester City est aussi intéressé. Face à cette menace, le Bayern Munich voudrait donc tout faire pour prolonger son milieu offensif.

Luis Campos s'apprête encore à vivre un été agité à Paris. Le conseiller football du PSG va devoir gérer le mercato estival, et notamment remplacer Kylian Mbappé. En effet, ce dernier a annoncé en privé son départ du club de la capitale à l'issue de la saison, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde 2018 a de grandes chances de s'engager avec le Real Madrid.

Le PSG a de nombreux noms en tête

Le PSG connaît donc depuis plusieurs semaines la volonté de Kylian Mbappé, pour la suite de sa carrière. Cela a donc permis à Luis Campos de déjà réfléchir à l'après, et de notamment commencer à penser à des potentiels successeurs au champion du monde. La piste la plus sérieuse nous vient d'Italie, et plus précisément du Napoli. Le conseiller football parisien verrait d'un très bon œil l'arrivée de Victor Osimhen au PSG. Mais le Nigérian n'est pas le seul à être dans le viseur du club de la capitale. Viktor Gyökeres, Rafael Leão, ou bien encore Marcus Rashford sont aussi pistés par les dirigeants parisiens.

Le Bayern Munich veut prolonger Musiala