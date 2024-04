Mercato : Le PSG devancé par un transfert record ?

Thomas Bourseau

Le PSG semble activer diverses pistes sur le marché des transferts en ce moment. Et notamment celle menant à Jamal Musiala, milieu offensif de 21 ans du Bayern Munich, d’après The Independent. Néanmoins, le Manchester City de Pep Guardiola préparerait un sale tour à l’équipe entraînée par Luis Enrique.

Comme souvent, le PSG est inclus dans les plus folles rumeurs de transfert à l’approche du mercato estival. Ce fut le cas en 2023 pour Jude Bellingham et en 2022 pour Bernardo Silva notamment, pour ne citer qu’eux. Aucun des deux joueurs n’a finalement signé au Paris Saint-Germain. Mais pas de quoi diminuer les spéculations avec Jamal Musiala, dernier dossier chaud en date du Paris Saint-Germain si l’on en croit la tendance dessinée en Angleterre.

Le PSG se pencherait sur le dossier Musiala

The Independent a révélé cette semaine une information XXL pour le prochain mercato. Le PSG se préparerait à la vie sans Kylian Mbappé, lui qui va vraisemblablement profiter de son statut d’agent libre pour rejoindre le Real Madrid à la prochaine intersaison. Le média anglais l’affirme, Jamal Musiala (21 ans) figurerait dans les petits papiers du PSG pour le mercato estival à venir. Néanmoins, il se pourrait que le Manchester City de Pep Guardiola lui grille la priorité.

PSG - Neymar : Après son départ, ils s’excitent pour son retour ! https://t.co/2oH1RvXSfW pic.twitter.com/OWQ2AfbKYZ — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

140M€ pour Musiala, record en vue pour Manchester City ?

Comme Riyad Mahrez et Ilkay Gündogan l’ont fait par le passé avant leurs départs de Manchester City, Pep Guardiola apprécie les joueurs capables de prendre le jeu à leur compte dans les grands moments pour faire gagner les Skyblues . Bernardo Silva l’a aussi régulièrement fait, mais son transfert pourrait avoir lieu cet été grâce à sa clause libératoire de 58M€. De quoi pousser, selon TEAMtalk , Pep Guardiola à préparer l’avenir et le potentiel transfert de Jamal Musiala, sous contrat jusqu’en 2026 au Bayern Munich. Un transfert historique pour Manchester City, à savoir 140M€, bien loin du transfert record encore détenu par Jack Grealish en 2021 avec 117M€, serait susceptible de se mettre en place au grand dam du PSG.

Jamal Musiala ne jurerait que par la Premier League