Mercato : Un transfert à 120M€ à cause de Griezmann ?

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann est sans contestation possible une légende de l’Atletico de Madrid et est devenu cette saison le meilleur buteur de l’histoire du club avec 180 buts. Cependant, son départ en 2019 pour le FC Barcelone a débouché sur un gros transfert qui n’a pas rencontré le succès escompté.

Sur le plateau de l’ After Foot samedi soir, Frédéric Hermel est revenu sur le transfert d’Antoine Griezmann au FC Barcelone datant de l’été 2019, soit un an après le fameux documentaire produit par la société de production de Gerard Piqué : Kosmos , qui était intitulé La Décision.

Antoine Griezmann a engendré un transfert à 120M€ finalement indésirable ?

Finalement, Antoine Griezmann a bel et bien quitté l’Atletico de Madrid une année avoir poursuivi chez les Colchoneros . Pour 120M€, le champion du monde tricolore signait au FC Barcelone. Et afin de combler le vide que le Français allait laisser, l’Atletico de Madrid avait immédiatement déboursé la totalité de la somme au Benfica Lisbonne afin de s’attacher les services de João Félix. Et à présent, près de cinq années après ce double deal à 120M€ chacun, Antoine Griezmann est revenu à l’Atletico de Madrid et l’international portugais évolue à présent au FC Barcelone où il est prêté par l’Atletico.

«Parce que Griezmann était parti au Barça»