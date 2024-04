Mbappé - Griezmann : Il propose du lourd à Thierry Henry !

Thomas Bourseau

Ces Jeux Olympiques de Paris 2024 seront-ils enfin l’occasion pour Kylian Mbappé de vivre son rêve olympique ? Cela semble mal embarqué à l’instant T quand bien même le champion du monde a partagé son souhait d’y participer. Olivier Giroud en a fait de même et a inclus Antoine Griezmann dans la liste.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent et auront lieu du 26 juillet au 11 août. Le tournoi olympique de football débutera pour sa part le 24 juillet et c’est certes un secret de polichinelle à présent, mais Kylian Mbappé et Antoine Griezmann souhaitent y prendre part.

Giroud veut vibrer aux JO avec Mbappé et Griezmann

La flamme olympique réside également chez Olivier Giroud qui rêve de disputer la compétition après l’Euro en Allemagne. Dans le cadre de son passage dans la Boîte à questions dernièrement, Olivier Giroud a été invité à s’exprimer sur les joueurs de plus de 23 ans qu’il emmènerait aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

«Je ne veux pas prendre la place de Titi, mais…»