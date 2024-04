PSG, Real Madrid… Le prochain entraîneur de Mbappé est annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Attendu au Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé devrait évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti, mais son parcours ne devrait pas s'étendre au-delà de 2025. Pour le remplacer, certains observateurs comme l'ancien international brésilien Zé Roberto voudraient miser sur Xabi Alonso, actuellement à la tête du Bayer Leverkusen.

Kylian Mbappé n'évoluera pas sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine puisque le joueur s'apprête à s'envoler pour le Real Madrid. Prolongé il y a quelques mois par le club espagnol, Carlo Ancelotti devrait encore diriger ce groupe la saison prochaine. Un exercice qui pourrait bien être le dernier du légendaire technicien italien. A moins qu'il aille au bout de son contrat en 2026.

« C'est un entraîneur d'avenir »

Quoi qu'il en soit, certains évoquent déjà sa succession et annoncent le profil de Xabi Alonso. « Bien sûr, il est destiné à le faire. Sa façon de concevoir le football et le jeu de ses équipes font de lui le type d'entraîneur que tout président souhaite pour son club. Xabi est jeune, accessible et a une philosophie moderne. C'est un entraîneur d'avenir » a confié, par exemple, Zé Roberto.

Son arrivée attendra