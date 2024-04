Mbappé : Le gros avertissement du Real Madrid !

La rédaction

Face au FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé est complètement passé à côté de son match, assistant impuissant à la défaite du PSG (2-3). Une contre-performance qui n’est clairement pas passée inaperçue, mais voilà que du côté du Real Madrid, on a tenu à faire passer un message avant le match retour contre les Blaugrana.

Tandis que le PSG s’en est remis à Ousmane Dembélé et Vitinha pour marquer face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a lui été muet. Alors que ce n’est pas forcément une habitude pour le Français, il a en plus rendu une copie très décevante, n’ayant que très peu pesé sur la rencontre. Mais attention au réveil de Mbappé au retour pour Barcelone.

« Il faut être prudent »

Kylian Mbappé n’a donc pas été en forme pour ce match aller, au même titre qu’Erling Braut Haaland et Jude Bellingham avec Manchester City et le Real Madrid. Mais Carlo Ancelotti ne s’inquiète pas, loin de là. « Mbappé, Haaland et Bellingham qui sont à un faible niveau ? Du calme, du calme. Peut-être qu'ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes lors du match aller, mais d'autres matchs arrivent. Il faut prudent. Il faut être prudent avec les trois noms qui ont été cités », a assuré l’entraîneur merengue en conférence de presse.

