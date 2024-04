PSG - Barcelone : C’est terminé pour Mbappé avant son transfert ?

Alexis Brunet

Le PSG retrouve cette saison les quarts de finale de Ligue des champions, après deux années d'absence. Mais le club de la capitale veut aller encore plus loin, et vise au moins les demi-finales. Mais mauvaise nouvelle pour les Parisiens, les statistiques ne sont pas de leur côté, et une qualification paraît difficilement envisageable. Il y a donc de grandes chances que Kylian Mbappé ne parvienne pas à remporter la C1 avec Paris, avant son arrivée au Real Madrid.

Depuis l'arrivée du Qatar à la tête du PSG, la Ligue des champions a été érigée comme une priorité. Le club de la capitale veut absolument remporter la C1, mais pour le moment, elle se refuse toujours à lui. Cette saison, les Parisiens ont déjà réussi à atteindre les quarts de finale. Une progression par rapports aux années précédentes, car les coéquipiers de Marquinhos restaient sur deux éliminations consécutives en huitième de finale.

Les statistiques ne sont pas du côté du PSG

Après sa défaite en quart de finale aller, face au FC Barcelone, le PSG rêve d'inverser la tendance au retour, et de se qualifier pour les demi-finales. Mais malheureusement pour les Parisiens, les statistiques ne sont pas du tout en leur faveur. D'après Opta , Paris a perdu un match aller à domicile en phase à élimination directe de la Ligue des Champions pour la 5e fois de son histoire, suite à la défaite face au Barça. Problème, jamais le PSG n’a réussi à inverser la tendance au match retour, et donc à se qualifier. Kylian Mbappé va donc devoir faire mentir les statistiques, s'il veut remporter la Ligue des champions avec Paris, avant sa très probable arrivée au Real Madrid, la saison prochaine.

Mbappé a un ennemi au PSG, il balance ! https://t.co/w9Ixflky9U pic.twitter.com/TOJPxWWtKP — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

Luis Enrique motive ses troupes avant le match retour