Mercato - PSG : La succession de Mbappé plombée par un désaccord à 40M€ ?

Thibault Morlain

Ces derniers jours, ça s’est emballé à propos de la succession de Kylian Mbappé au PSG. En effet, en Italie, il avait été annoncé que le transfert de Victor Osimhen en provenance de Naples était quasiment acté. Mais voilà que de l’autre côté des Alpes, tous n’ont pas la même version sur ce dossier. Et l’arrivée d’Osimhen à Paris serait encore loin d’être réglée à 100%.

De nombreux noms ont circulé pour venir remplacer Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine. Mais voilà que l’heureux élu pourrait se nommer Victor Osimhen. En effet, c’est Il Mattino qui l’a annoncé, assurant que le transfert pour 120M€ de l’attaquant de Naples à Paris est plus que bien engagé. L’avenir d’Osimhen pourrait donc s’écrire au PSG, mais le Corriere dello Sport a quelque peu refroidi ce feuilleton.

Mercato : Un joueur du PSG prêt à partir au bras de fer pour son avenir ? https://t.co/eq0LWgcNF3 pic.twitter.com/MZav7rnSlJ — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

Un transfert aux conditions de Naples

Les versions divergent à propos d’un transfert de Victor Osimhen au PSG cet été. Et à en croire le Corriere dello Sport , alors que le Nigérien devrait bel et bien quitter Naples dans les mois à venir, l’opération ne se réalisera qu’aux conditions imposées par Aurelio De Laurentiis et visiblement, le patron de Naples s’en remettrait à la clause libératoire d’Osimhen, à savoir 130M€.

Le PSG propose 90M€ pour Osimhen

Le PSG va-t-il alors s’aligner sur ces 130M€ pour récupérer Victor Osimhen au mercato estival ? On en serait encore loin pour le moment. En effet, le média transalpin a expliqué que pour le moment, Paris ne serait disposé qu’à offrir un chèque de 90M€ pour le Nigérian. Une différence de 40M€ qui pourrait donc bien compliquer la succession de Kylian Mbappé. A suivre…