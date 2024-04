L'OM a peur pour l'une de ses recrues !

Arnaud De Kanel

Recrue surprise de l'été dernier, Amir Murillo s'est retrouvé à enchainer de nombreux matchs au beau milieu de l'ère Gennaro Gattuso. Mais lui non plus n'aura pas été épargné par l'hécatombe puisque cela fait désormais deux mois qu'il est éloigné des terrains. Et par mesure de précaution, l'OM ne veut prendre aucun risque avec lui.

Pablo Longoria a fait des emplettes en Belgique l'été dernier en s'attachant les services d'Amir Murillo en provenance d'Anderlecht. Le latéral droit panaméen vivait jusque-là une belle saison sur le plan personnel mais une blessure face à Rennes est venue tout gâcher. Alors qu'il commence à s'en remettre, l'OM veut le protéger et ne compte pas précipiter son retour.

Murillo commence à revenir

Opéré des adducteurs le 20 février, Amir Murillo n'avait quasiment aucune chance de rejouer d'ici la fin de la saison puisqu'un forfait était évoqué. Mais contre toute-attente, le latéral panaméen s'est remis plus vite que prévu et il a été aperçu à la Commanderie. Ce samedi, L'Equipe indique même que Murillo « revient bien. » Assez pour le voir face à Benfica ?

Un retour face à Benfica ?