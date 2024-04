Gasset : Voici celui qui «mérite» d’entraîner l’OM !

Thomas Bourseau

A l’OM, un nouvel entraîneur va prendre la place de l’intérimaire Jean-Louis Gasset au terme de la saison. Paulo Fonseca mène la danse si l’on en croit la tendance. Néanmoins, un profil surprise à la Habib Beye ne choquerait pas le moins du monde Mamadou Niang, légende du club phocéen.

Jean-Louis Gasset s’est engagé dans une « mission commando » de 100 jours comme il l’a rabâché à ses joueurs depuis sa nomination en fin février. Son rôle d’entraîneur d’intérimaire consiste à son sens à sauver les meubles dans une saison compliquée pour l’OM tant sur le plan sportif qu’en interne. Et ensuite, le président Pablo Longoria devra comme en 2022 avec Igor Tudor et en 2023 avec Marcelino, trouver un nouveau coach à l’Olympique de Marseille pour la saison 2024/2025.

«C'est un futur très grand entraîneur»

Paulo Fonseca est la grande priorité du comité de direction de l’OM selon L’Équipe . Et le technicien portugais se verrait bien relever un nouveau défi après deux saisons passées au LOSC. Cependant, du point de vue de Mamadou Niang, Habib Beye pourrait à l’avenir postuler pour le rôle d’entraîneur de l’Olympique de Marseille à son sens comme il l’a déclaré au Phocéen . « Habib a toujours été quelqu'un d'intelligent. Il n'a jamais mis la charrue avant les boeufs. Il a toujours fait les choses dans l'ordre. Il a pris une équipe au plus bas, il a fait ses armes là-bas. Il a progressé, il a pris le temps. Cette année, la machine marche. Il mérite ce qui lui arrive. C'est un futur très grand entraîneur ».

«Marseille c'est le meilleur club de France et Habib a les qualités pour entraîner cette équipe»