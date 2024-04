PSG : Un double transfert à 90M€ vire à l'échec

La rédaction

Lors du précédent mercato hivernal, le PSG n'a pas hésité à aller piocher au Brésil pour se renforcer. Ainsi, ce sont Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo qui ont été recrutés par le club de la capitale, qui a un oeil particulier sur le marché local. Le Brésil regorge de futurs cracks et le PSG a un oeil sur eux. Ça a notamment été le cas avec Estevao et Endrick, lui qui rejoindra finalement le Real Madrid.

Si le PSG a recruté Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le club de la capitale a vu certains cracks brésiliens lui échapper ces derniers mois. Endrick va ainsi quitter Palmeiras pour rejoindre le Real Madrid, tandis que Vitor Roque a préféré s'engager avec le FC Barcelone. Mais le PSG n'en démord pas avec le marché brésilien, pensant actuellement à Estevao, nouveau prodige de Palmeiras.



Le PSG a tenté Endrick et Estevao

A seulement 16 ans, Estevao s'est distingué pour son premier match chez les professionnels sous le maillot de Palmeiras. En effet, pour ses grands débuts, le crack brésilien a marqué un but. De quoi faire un peu plus exploser sa cote, lui qui est dans le viseur des plus grands clubs européens comme le PSG. Ça fait d'ailleurs un moment que Paris a coché le nom d'Estevao. Fabrizio Romano a d'ailleurs rappelé qu'en 2022, le PSG avait proposé 90M€ pour un package composé du prodige de Palmeiras ainsi qu'Endrick, qui a finalement choisi de rejoindre le Real Madrid.

« 93M€ pour deux garçons »