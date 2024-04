Mbappé : Clash annoncé au Real Madrid, une star récupérée par le PSG ?

Thibault Morlain

Rien n'a encore été officialisé à ce propos, mais Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid la saison prochaine. Des questions se posent alors sur la cohabitation entre l'actuel joueur du PSG et Vinicius Jr, eux qui ont tendance à évoluer dans la même zone. Une relation qu'il faudra surveiller de près puisqu'elle pourrait être à l'origine de certaines tensions. Et à terme d'un départ de Vinicius Jr au PSG ?

Après le PSG, c'est sous le maillot du Real Madrid que Kylian Mbappé devrait poursuivre sa carrière. Le Français devrait donc intégrer l'effectif de Carlo Ancelotti et les nombreuses stars qui le compose. Mbappé fera notamment la paire avec Vinicius Jr, un duo qui peut faire des étincelles dans tous les sens du terme. Alors que l'association des deux talents fera certainement des miracles pour le Real Madrid, la relation entre Mbappé et Vinicius Jr pourrait également être tendue compte tenu des préférences de chacun sur le terrain.



« Des clashs pourraient être inévitables »

Pour Caught Offside , Jonathan Johnson a d'ailleurs évoqué la possibilité d'un conflit entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr au Real Madrid. Ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ du Brésilien : « Il y a eu certaines informations liant Vinicius Jr et le PSG et j'ai toujours dit depuis le début que je pourrais voir le PSG et le Real Madrid échanger Mbappé et Vinicius Jr pour enlever l'argent de l'équation. Je ne pense pas que ce soit l'intention du Real Madrid actuellement. Le Real veut associer les deux. Mais des clashs pourraient être inévitables à cause de leur position, ils voudront la même place dans l'équipe »

