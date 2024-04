Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le nouvelle folie du Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Victor Osimhen se rapprocherait même de la capitale si l’on en croit les dernières tendances dégagées par la presse italienne. Mais les propriétaires qataris du PSG seraient en réalité encore très loin de boucler ce transfert avec le buteur nigérian de Naples…

Habitués à dépenser des sommes folles pour renforcer l’attaque du PSG, les dirigeants qataris semblent avoir trouvé leur prochaine cible avec Victor Osimhen (25 ans, Naples). Il Mattino a même annoncé jeudi que l’ancien Lillois était tout proche d’un transfert à hauteur de 120M€ en vue du prochain mercato estival. Mais qu’en est-il vraiment pour le PSG ?

Aucun accord pour Osimhen

Selon RMC Sport , il n’existerait aucun accord entre le PSG et Naples au sujet d’Osimhen à ce jour. Le buteur nigérian serait intéressé par ce point de chute, mais le deal est encore loin d’être fait dans ce dossier.

Le PSG a d’autres priorités