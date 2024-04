Mercato - Real Madrid : Entre Mbappé et Haaland, le choix est fait !

Jean de Teyssière

Cet été, le Real Madrid va sans doute voir arriver Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG est en fin de contrat en juin prochain et le club espagnol devrait être sa future destination. Pour beaucoup, le choix du Real Madrid oscille entre Erling Haaland et Kylian Mbappé même si pour l'ancien joueur de Liverpool Jamie Carragher, Haaland est encore loin d'être un joueur de classe mondiale.

Le PSG avait besoin de Kylian Mbappé face au FC Barcelone (2-3) mais son numéro 7 n'a jamais réussi à faire des différences. A Manchester City, Erling Haaland a eu encore plus de problèmes face au Real Madrid (3-3). La comparaison entre les deux attaquants ne fait que commencer, même si pour Jamie Carragher, le choix est fait.

«Haaland n'est pas encore devenu un joueur de classe mondiale»

Dans des propos relayés par AS , Jamie Carragher énonce un souci avec le buteur norvégien de Manchester City : « Erling Haaland est la quintessence du footballeur de luxe. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs buteurs du monde, mais il n'est pas encore devenu un joueur de classe mondiale. Pour être un joueur de classe mondiale, il faut plus d'un trait de caractère. Van Dijk, Saliba et Rudiger ne l'admettront pas publiquement, mais après les matches de Liverpool, d'Arsenal et du Real Madrid contre Manchester City, ils ont tous dû quitter le terrain en pensant qu'ils avaient eu à faire face à des tâches bien plus difficiles que de tenir Haaland tranquille. »

«Mbappé, qui devrait rejoindre le Real cet été, est bien plus qu'un buteur»