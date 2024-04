Mercato : Le «nouveau Messi» répond au PSG pour son transfert !

Benjamin Labrousse

S’il reste quelque peu méconnu en Europe, Estevão William, 16 ans, est pourtant dans le viseur des plus grands cadors du continent. Le PSG s’intéresse notamment à celui qui est surnommé « Messinho » en référence à l’illustre Léo Messi. Buteur pour la première fois avec Palmeiras, le principal intéressé a tenu quelques mots sur son avenir ce vendredi.

Ce n’est plus un secret, le PSG est désormais très attentif au marché des jeunes talents. A l’instar de cadors européens, le club parisien prospecte énormément du côté de l’Amérique du Sud, continent réputé pour sa production de cracks en tout genre. Au Brésil notamment, le club de Palmeiras possède en son sein certaines pépites vouées à un très grand avenir.

Un crack de 16 ans affole l’Europe et le PSG

Si Endrick, 17 ans, a opté pour le Real Madrid et débarquera en Espagne au mois de juin prochain, un autre crack évoluant pour Palmeiras affole l’Europe. Né en 2007, Estevão William ne manque pas de prétendants. Ailier droit doté d’un pied gauche soyeux, le joueur de 16 ans se fait appeler « Messinho » (le petit Messi, ndlr) en référence à l’octuple Ballon d’Or argentin. Le PSG, mais aussi Chelsea, ou encore le FC Barcelone sont très intéressés par Estevão William, dont la clause libératoire est actuellement fixée à 60M€.

« Si Dieu le veut, il y a encore beaucoup à venir »