Il signe à l'ASSE et lâche une grande annonce !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande difficulté en Bundesliga, Irvin Cardona a retrouvé de la confiance à l'ASSE. L'attaquant avait la possibilité de retourner en Ligue 1, mais le défi stéphanois l'a convaincu. Aujourd'hui artisan de la très bonne seconde partie de saison de son équipe, le joueur, qui appartient toujours à Augsbourg, s'est livré sur sa décision.

A la recherche d'un buteur lors du dernier mercato hivernal, l'ASSE a tenté un pari en misant sur Irvin Cardona. L'attaquant connaissait bien la Ligue 1 depuis son passage à Brest, mais affichait un temps de jeu famélique à Augsbourg. Malgré quelques difficultés en début de parcours, Cardona est parvenu à s'imposer en inscrivant 6 buts en championnat. Lors d'un entretien accordé à Ma Ligue 2, le buteur est revenu sur son arrivée à l'ASSE.

Il quitte l'ASSE, la déception est grande https://t.co/nHFDPTga9S pic.twitter.com/dCy1UNu5n2 — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Cardona justifie son arrivée à l'ASSE

« À partir d’octobre, je ne jouais plus et, parfois, je n’étais même pas dans le groupe. Ce n’était pas évident… Moi, je demandais à aller jouer en réserve pour rester en forme en vue du mercato hivernal. Je savais que je voulais partir en prêt pour retrouver du temps de jeu. Il y avait des clubs de Ligue 1 Uber Eats qui s’intéressaient à moi mais ça faisait deux ans que Saint-Étienne était là et m’appelait pour que je vienne donc ça a été ma première idée. C’était attirant car c’est un club mythique, qui n’a rien à faire en Ligue 2 BKT. Et j’aime les challenges donc c’était parfait pour moi » a-t-il confié.

« Je pense que j’ai fait le bon choix en signant ici »