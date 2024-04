«Un futur très grand», le prochain entraîneur de l'OM annoncé ?

La rédaction

Théoriquement, Jean-Louis Gasset ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Qui va alors le remplacer sur le banc de touche ? En tant qu'ancien joueur du club phocéen et aujourd'hui à la tête du Red Star, Habib Beye pourrait être une très belle solution pour l'OM. Mamadou Niang a d'ailleurs validé cet idée.

A l'OM, on s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé, Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité. Mais outre le technicien du LOSC, il existe d'autres possibilités. Ça pourrait être le cas avec Habib Beye, lui l'ancien joueur de l'OM, qui réalise du très bon boulet sur le banc du Red Star, leader de National.

OM : Riolo dénonce une erreur avec Aubameyang https://t.co/uTtdB0rPYN pic.twitter.com/c4a4hT1N0u — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

« C'est un futur très grand entraîneur »

Pour Le Phocéen , Mamadou Niang, qui a joué avec Habib Beye à l'OM, a s'est confié sur son ancien coéquipier, aujourd'hui entraîneur : « Habib a toujours été quelqu'un d'intelligent. Il n'a jamais mis la charrue avant les boeufs. Il a toujours fait les choses dans l'ordre. Il a pris une équipe au plus bas, il a fait ses armes là-bas. Il a progressé, il a pris le temps. Cette année, la machine marche. Il mérite ce qui lui arrive. C'est un futur très grand entraîneur ».

« Habib a les qualités pour entraîner cette équipe »