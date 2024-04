Il part au clash avec l'ASSE pour un transfert à 11M€

Thibault Morlain

Aujourd'hui à l'Eintracht Francfort, Niels Nkounkou avait été transféré en Allemagne lors du précédent mercato estival. Vendu par l'ASSE environ 11M€, le latéral français était arrivé à ses fins, lui qui est parti au bras de fer pour quitter les Verts. Le feuilleton aura duré plusieurs semaines et les tensions étaient grandes entre l'ASSE et Nkounkou, qui est revenu sur cet épisode.

D'abord prêté par Everton à l'ASSE, Niels Nkounkou a par la suite été acheté définitivement par les Verts, qui disposaient d'une option d'achat de 2,5M€. Mais voilà que le latéral gauche ne s'est pas éternisé dans le Forez. En effet, ne voulant pas rester à Saint-Etienne, il est alors parti au bras de fer avec la direction de l'ASSE. Et Nkounkou a d'ailleurs fini par obtenir gain de cause, lui qui a été transféré à l'Eintracht Francfort au mercato estival 2023.



« Vous levez l’option, moi je ne joue plus, j’arrête de jouer »

Pour SLC TV , Niels Nkounkou a raconté comment il en est arrivé à faire la guerre à l'ASSE pour son transfert. Le désormais joueur de Francfort a alors confié : « On s’apprêtait à jouer le PFC à Paris. Le directeur vient me voir : "Niels, on va lever l’option." Je leur dis : "Comment ça ?" Ils me répondent : "vu ce que t’es en train de faire, on va se le dire, si on ne lève pas l’option, on va passer pour des fous ! Parce qu’on va laisser un joueur partir comme ça." Du coup je dis au directeur : "vous levez l’option, moi je ne joue plus, j’arrête de jouer." Moi, à ce moment-là, je voulais retourner à Everton. Avant de signer le prêt à Sainté, j’avais prolongé là-bas. Moi, je voulais repartir, du coup je dis : "je ne joue plus." Je vais voir le coach, je lui dis : "C’est mort pour le Paris FC, ne comptez pas sur moi." Je lui explique la situation le coach ne savait pas tout ça. Il me dit de finir la saison et de laisser mes agents s’occuper du reste ».

