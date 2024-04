Mercato - PSG : Un accord est annoncé, tout est relancé

Amadou Diawara

Après avoir terminé sa carrière de joueur au PSG, Thiago Motta a entrainé les U19 du club. Désormais à Bologne, le technicien italien rêverait de faire son retour à Paris. Malgré tout, Thiago Motta aurait un accord de principe avec la Juventus pour la saison prochaine. Toutefois, Massimiliano Allegri ne serait pas du tout assuré de quitter les Bianconeri cet été.

A la fin de l'exercice 2017-2018, Thiago Motta a pris sa retraite sportive au PSG. Toutefois, l'ancien milieu de terrain n'a pas quitté le club parisien pour autant. En effet, Thiago Motta a pris les rênes de l'équipe U19 du PSG pendant une saison.

Allegri n'est pas encore en danger à la Juve

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec Bologne, Thiago Motta rêverait de faire son retour au PSG d'après la presse italienne, mais cette fois pour entrainer l'équipe première rouge et bleu. Malgré tout, le technicien de 41 ans aurait un accord de principe avec la Juventus d'après les dernières informations de Calciomercato.com . D'ailleurs, les Bianconeri auraient d'ores et déjà décidé de se séparer de Massimilano Allegri à la fin de cette saison. Une indiscrétion balayée par TMW ce mercredi.

Motta est la priorité de la Juve pour l'après-Allegri