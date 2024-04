Mercato - PSG : Mbappé, Dembélé... L'annonce surprenante de Barcelone

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le FC Barcelone de Xavi se déplace à Paris pour affronter le PSG. Avant le coup d'envoi de ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, Joan Laporta a annoncé la couleur. Et le président du FC Barcelone a affirmé qu'il n'échangerait aucun de ses protégés contre un joueur du PSG.

De retour en quart de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a la lourde tâche de se frotter au PSG. En effet, le Barça a hérité du club de la capitale lors du tirage au sort. Ainsi, le club emmené par Xavi doit affronter le PSG de Luis Enrique ce mercredi soir au Parc des Princes dans un premier temps, avant un deuxième duel mardi prochain au stade olympique Lluís Companys.

Laporta ne veut faire aucun troc avec le PSG

Avant son premier rendez-vous avec le PSG, Joan Laporta a fait passer un message fort à son équipe, affirmant qu'il était totalement satisfait de ses joueurs. En effet, le président du FC Barcelone ne voudrait en aucun cas remplacer l'un de ses protégés par un pensionnaire actuel du club parisien.

«Je n'échangerai aucun de nos joueurs contre un joueur du PSG»