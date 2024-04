OM : Mourinho prêt à dire oui à l’Arabie Saoudite ?

Axel Cornic

Sans club depuis son départ de l’AS Roma, José Mourinho aimerait reprendre du service dès cet été. Mais où ? Plusieurs options ont été évoquées dont la folle piste menant à l’Olympique de Marseille, où Jean-Louis Gasset ne devrait pas poursuivre sa mission. Le Special One semble toutefois avoir d’autres projets pour la suite de sa carrière...

En moins d’un an, l’OM a connu pas moins de quatre entraineurs différents, cinq si on ajoute le court intérim de Jacques Abardonado. Et Pablo Longoria va devoir en trouver un nouveau, puisque Jean-Louis Gasset ne devrait pas poursuivre sa mission au-delà de la fin de cette saison.

Mourinho pourrait accepter l’offre d’Al Nassr

Plusieurs noms sont ainsi évoqués pour prendre les rênes de l’OM, mais certains semblent assez fou... comme avec José Mourinho ! D’après les informations de Il Corriere dello Sport , il y a peu de chances de voir le Portugais poser ses valises dans le sud de la France, puisqu’il devrait accepter une offre en or du club saoudien Al Nassr.

Fonseca, la vraie priorité de l’OM

La piste sérieuse nous vous l’avons récemment dévoilée sur le10sport.com et il s’agit d’un autre technicien portugais avec Paulo Fonseca, dont le contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain. Il est actuellement la grande priorité de Pablo Longoria pour relancer le projet de l’OM. Il faudra toutefois prendre son mal en patience, puisqu’il n’a aucune intention d’évoquer son avenir avant d’avoir atteint les objectifs de fin de saison avec les Lillois.