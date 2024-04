Mercato : Le PSG prêt à le recruter pour 200M€, il annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir, le PSG accueille le FC Barcelone au Parc des Princes dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique vont devoir se méfier de Lamine Yamal, 16 ans, dont le club parisien aurait tenté de s’attacher les services contre 200M€ selon la presse espagnole. Omar Da Fonseca lui, est sous le charme du prodige blaugrana.

C’est le jour J pour le PSG. Le club parisien va affronter le FC Barcelone et sa ribambelle de cracks. Les partenaires de Kylian Mbappé devront notamment réussir à contenir Lamine Yamal, 16 ans, dont les débordements peuvent rapidement mettre en danger l’adversaire. Prodigieux, le joueur né en 2007 aurait été dans le viseur du PSG ces derniers mois. MARCA révélait ainsi en mars dernier, que le Barça aurait refusé une approche de 200M€ de la part du club français pour le talentueux numéro 27.

« On peut dire que c’est une gazelle avec beaucoup d’imagination »

A l’occasion d’un entretien accordé à Ouest-France et paru ce mercredi, Omar Da Fonseca a tenté d’expliquer en quoi Lamine Yamal était si spécial. « C’est un joueur qui déroge au football moderne. Il n’est pas du tout physique, avec des muscles de partout, il ne fait pas de stats, ce n’est pas un joueur de data! Quelque part, on peut dire que c’est une gazelle avec beaucoup d’imagination, d’inspiration, un corps très frêle, mais il a une manière de jouer très légère avec sa technicité. Son visage incarne la jeunesse, et on sait que le côté image représente beaucoup dans le foot. Son visage incarne la jeunesse, et on sait que le côté image représente beaucoup dans le foot » , a ainsi lâché l’ancien attaquant du PSG.

« Lamine a mis la lumière par-dessus une ombre »