PSG : Le FC Barcelone annonce la couleur avant le choc !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir, le PSG reçoit le FC Barcelone pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre cruciale pour la suite de la saison des Parisiens, mais également pour celle des Catalans. Avant ce choc au sommet, le président blaugrana Joan Laporta a annoncé la couleur.

Pour la sixième fois en douze ans, le PSG va croiser le fer avec le FC Barcelone. Le club parisien accueille les Blaugranas ce mercredi soir (21h) au Parc des Princes, avec comme objectif une qualification pour les demi-finale de la Ligue des Champions. Une rencontre au sommet pour deux formations malades en Europe sur ces dernières saisons.

PSG - Barcelone : Luis Enrique met le feu aux poudres ! https://t.co/XhrDiArgFX pic.twitter.com/21tsBX2vxS — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Un choc indécis entre Paris et Barcelone

De plus, ce choc s’annonce très palpitant car aucune des deux formations ne fait véritablement office de favori. Le PSG espère frapper fort dès ce soir avec l’avantage du terrain, tandis que le Barça pourra compter sur le soutien de Montjuïc au retour mardi prochain...

« Je dis à nos supporters de croire en notre entraîneur et en nos joueurs »