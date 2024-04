PSG - Barcelone : Voilà les origines du clash !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir, le PSG accueille le FC Barcelone à l’occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions (21h). Le Barça est l’adversaire que les Parisiens ont le plus rencontré en phase finale de la C1, créant ainsi une rivalité entre les deux clubs. Mais cette dernière ne s’arrête pas sur le terrain, et s’est manifestée à de nombreuses reprises ces dernières années. Explication.

Le PSG retrouve son plus fidèle ennemi, le FC Barcelone. Depuis l’arrivée de QSI (2011) à la tête du club français, Parisiens et Catalans se sont retrouvés à cinq reprises en Ligue des Champions. En 2021, le PSG avait sorti aisément le Barça en 8èmes de finale (5-2 au cumul des deux matchs), mais avait subi la plus grande humiliation de son histoire en 2017 (là aussi en 8èmes de finale) avec la désormais célèbre « remontada » (5-6 au cumulé). Plus loin, le PSG ne rivalisait pas avec le Barça, et s’est fait sortir à deux reprises par les Blaugranas en quarts de finale en 2015 et 2013 (en 2014, Paris et Barcelone se sont affrontés en phase de groupe).



Ainsi, une rivalité sportive s’est clairement instaurée entre les deux formations. Sauf que comme le souligne l’Equipe dans son édition du jour, cette dernière dépasse très clairement le cadre du terrain...La faute à certains transferts avortés notamment. Ancien fan du FC Barcelone et désormais président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n’aurait clairement pas apprécié les tentatives jugées déloyales du Barça pour tenter de recruter certaines stars parisiennes comme Thiago Silva en 2013, Marquinhos en 2014, et surtout Marco Verratti en 2017, un épisode survenu la même année que la remontada.

Mais au niveau de ces transferts avortés, le PSG a clairement rétorqué. Cela s’illustre très clairement avec le déclenchement de la clause libératoire de Neymar en juillet 2017 contre la somme astronomique de 222M€. Un transfert record, qui coïncide également avec la perte de vitesse du club catalan sur la scène européenne. Un coup de maître de la part des dirigeants parisiens à l’époque, auquel il faut ajouter les arrivées de Xavi Simons, pur produit de la Masia recruté en 2019, ou encore celle de Georginio Wijnaldum, arrivé en 2021 au PSG, alors qu’il semblait à deux doigts de s’engager en Catalogne. Enfin, le club parisien a également récupéré Lionel Messi en fin de contrat au FC Barcelone, provoquant ainsi la fureur des supporters blaugranas à l’égard de leur direction…

