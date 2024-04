Coup dur pour le PSG, Luis Enrique a pris une grande décision

Alexis Brunet

Alors qu'il s'apprête à défier le FC Barcelone, le PSG doit faire face à un problème en défense. En effet, le club de la capitale sera privé d'Achraf Hakimi, et il faut donc lui trouver un remplaçant. Alors que plusieurs possibilités s'offraient à Luis Enrique, l'entraîneur parisien aurait décider de confier cette responsabilité à Marquinhos.

Souvent, le PSG aborde les rencontres à enjeu de Ligue des champions avec de nombreux absents importants, pour cause de blessure. Face au FC Barcelone, en quart de finale aller, cela ne sera pas le cas. Seulement Presnel Kimpembe est blessé, mais cela traîne depuis de longs mois, et Nordi Mukiele également, mais qui est très peu utilisé par Luis Enrique. En revanche, Achraf Hakimi est lui suspendu, et cela est plus problématique.

Hakimi manquera le match aller face au Barça

À la suite d'une accumulation de cartons jaunes, Achraf Hakimi est donc suspendu pour le match aller face au FC Barcelone. Une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique, qui va devoir trouver un remplaçant au Marocain. Dernièrement, plusieurs noms ont été cités pour occuper ce rôle, notamment Warren Zaïre-Emery, Carlos Soler, ou bien Marquinhos.

Mbappé : Le PSG a reçu une offre folle https://t.co/t36DmrWAK6 pic.twitter.com/MyXlD5HDt5 — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Marquinhos est pressenti à droite