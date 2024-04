PSG - Barcelone : Luis Enrique met le feu aux poudres !

Thomas Bourseau

Luis Enrique va retrouver ce mercredi soir au Parc des princes pour le 1/4 de finale aller de Ligue des champions Xavi Hernandez. Son ancien joueur pendant la saison 2014/2015 ainsi que son ex-coéquipier au FC Barcelone. Aux yeux du coach du PSG, c’est bien lui qui représente le mieux le jeu du Barça.

Du côté du FC Barcelone, tout le monde est sur le pont depuis l’annonce de Xavi Hernandez cet hiver concernant sa décision de quitter ses fonctions d’entraîneur à l’issue de la saison. Comme L’Équipe l’a dernièrement révélé, les dirigeants blaugrana semblent être persuadés de pouvoir conserver Xavi malgré tout grâce à la deuxième partie de saison actuellement effectuée par le coach et le vestiaire du club culé.

«Qui représente le mieux le jeu du Barça entre Xavi et moi ? Sans aucun doute, moi»

Ce mercredi, et pour la première fois depuis 2015, le PSG et le FC Barcelone vont se disputer une place pour les demi-finales de la Ligue des champions. L’occasion pour Xavi Hernandez de retrouver Luis Enrique qui est depuis l’été dernier l’entraîneur du PSG. En conférence de presse d’avant-match mardi, Enrique a d’ailleurs lancé les hostilités. « Qui représente le mieux le jeu du Barça entre Xavi et moi ? Sans aucun doute, moi. C'est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça même si d'autres pensent différemment ».

«Je ne connais pas Xavi en tant qu’entraîneur»