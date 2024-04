Menacé par les terroristes, le PSG répond

Thibault Morlain

Alors que le PSG affronte le FC Barcelone ce mercredi en quart de finale aller de Ligue des Champions, un climat assez particulier règne autour de cette rencontre. En effet, ces dernières heures, l'Etat Islamique a menacé la tenue de ce match au Parc des Princes. Un risque d'attentat sur lequel a été interrogé Danilo Pereira ainsi que Luis Enrique.

Les quarts de finale de Ligue des Champions seront-ils la cible d'attentats terroristes ? L'Etat Islamique a publié un message faisant planer la menace d'attaques à l'Emirates Stadium, au Santiago Bernabeu, au Cívitas Metropolitano ainsi qu'au Parc des Princes, où se déroulera ce mercredi soir la rencontre entre le PSG et le FC Barcelone.

« On doit se concentrer sur ce qu'on doit faire, jouer au foot »

Ce choc entre le PSG et Barcelone pourrait donc se jouer dans un climat assez particulier. Qu'en est-il de la réaction du vestiaire parisien à propos de cette menace terroriste ? En conférence de presse ce mardi, Danilo Pereira a confié : « La sécurité est importante pas seulement pour les joueurs mais pour tout le monde, ceux qui aiment le sport. C'est important mais on doit se concentrer sur ce qu'on doit faire, jouer au foot. Il ya des gens qui s'occuperont de la sécurité ».



Devant les journalistes ce mardi, Luis Enrique n'a également pas échappé à cette question. L'entraîneur du PSG a alors répondu : « Qui n'est pas préoccupé ou concerné par les menaces terroristes ? J'espère que c'est une chose que nous pouvons contrôler, que ce ne seront que des menaces et qu'il ne se passera rien ».

« Oui, il y aura une protection particulière »