PSG - Barcelone : Le tacle improbable lâché par Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions qui opposera le PSG au FC Barcelone mercredi soir, Luis Enrique s'apprête à croiser le fer avec Xavi, son ancien protégé au sein du club catalan. Et l'entraîneur espagnol a adressé une pique pour le moins inattendue envers le technicien du Barça...

Passé par le poste d'entraîneur du FC Barcelone pendant trois saisons, Luis Enrique avait d'ailleurs été le grand artisan de la remontada du club blaugrana face au PSG en 2017. Ironie du sort, c'est justement sur le banc du club parisien que le technicien espagnol s'apprête à retrouver le Barça mercredi soir, en quart de finale de la Ligue des Champions. Et Luis Enrique sera donc opposé à Xavi, son ancien joueur, qui dirige le club catalan depuis le mois de novembre 2021. Interrogé en conférence de presse ce mardi, l'entraîneur du PSG s'est fendu d'une sortie médiatique pour le moins inattendue sur son ex-protégé...

PSG - Barcelone : Luis Enrique prépare un coup inattendu ? https://t.co/1bSjC0v9tD pic.twitter.com/WMcwBI0KrZ — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Luis Enrique tacle Xavi

« Qui représente le milieu le jeu du Barça entre Xavi et moi ? Sans aucun doute, moi. C'est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça même si d'autres pensent différemment », a clairement indiqué Luis Enrique, qui s'estime donc bien plus en phase avec la culture tactique du FC Barcelone, et ne manque pas de tacler Xavi sur son palmarès très peu garni en tant qu'entraîneur du club blaugrana. Une pique assez improbable.

« Je ne connais pas Xavi en tant qu'entraîneur »