PSG - Barcelone : Luis Enrique prépare un coup inattendu ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG reçoit le FC Barcelone pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Pour ce grand rendez-vous, Luis Enrique devrait compter sur le retour de Bradley Barcola. D'ailleurs, le coach du PSG pourrait titulariser son crack de 21 ans, et ce, alors qu'il n'a pas encore repris la compétition depuis sa blessure.

Grâce à sa victoire en huitième de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, le PSG disputera le prochain tour de la compétition. Lors du tirage au sort, le club de la capitale a hérité du FC Barcelone. Ainsi, le PSG accueillera le Barça ce mercredi soir au Parc des Princes, avant de se déplacer en Espagne mardi prochain. Les deux équipes ayant rendez-vous au stade olympique Lluís Companys pour le match retour.

PSG - Barcelone : Le Real Madrid se chauffe déjà pour Mbappé ? https://t.co/ViOxG8Luxl pic.twitter.com/wqVbKJA9aK — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Barcola s'est entrainé normalement ce lundi

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France U23, Bradley Barcola s'est blessé aux ischio-jambiers. De retour à l'entrainement avec le PSG, le numéro 29 de Luis Enrique n'a pas encore repris la compétition, ayant manqué tous les matchs de son équipe depuis la fin de la trêve internationale. Malgré tout, Bradley Barcola pourrait figurer dans le XI du PSG contre le FC Barcelone ce mercredi soir au Parc des Princes.

Barcola titulaire avec le PSG contre le Barça ?