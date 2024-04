Mbappé - Dembélé : Le PSG réserve une surprise pour Barcelone ?

Arnaud De Kanel

Comme souvent à l'approche d'un grand rendez-vous européen, en l'occurence le quart de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone, le PSG n'est pas certain de pouvoir compter sur son trio d'attaque au complet. Si Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont disponibles, rien n'est moins sûr concernant Bradley Barcola. Or, Luis Enrique sait garder le mystère jusqu'à la dernière minute et il n'est donc pas exclu de voir l'international espoir démarrer la rencontre même si cela serait une surprise.

Dans deux jours, le PSG recevra le FC Barcelone au Parc des Princes. Désireux de préparer l'avenir dès cette saison, Luis Enrique n'hésite pas à mettre Kylian Mbappé sur le banc ou à le remplacer en cours de match en Ligue 1 depuis qu'il a appris son départ. Cependant, l'entraineur du PSG n'en fait pas autant en Ligue des champions car il sait pertinemment qu'il ne peut pas se passer de son meilleur joueur. Comme depuis le début de la saison, Enrique devrait opter pour une attaque à trois offensifs avec Mbappé donc, mais également Ousmane Dembélé. Reste une place à prendre dans ce trio qu'occupe normalement Bradley Barcola. Absent depuis la trêve internationale, le Français est incertain mais Luis Enrique pourrait réserver une surprise en l'alignant d'entrée.

Un départ est réclamé en direct, le PSG répond https://t.co/Wq9BtDVDF3 pic.twitter.com/tx7JtfjKty — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Barcola de retour à l'entrainement !

Victime d'une lésion aux ischios avec les Bleuets face à la Côte d'Ivoire le 22 mars dernier, Bradley Barcola a effectué son retour à l'entrainement ce lundi matin. L'ailier postule donc à une place dans le groupe du PSG pour le match face au Barça. Cependant, RMC Sport précise qu'aucun risque ne sera pris le concernant pour éviter une rechute. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise.

Enrique sait garder les secrets