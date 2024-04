Coup dur au PSG, surprise en vue avec Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Mercredi soir, le PSG recevra le FC Barcelone au Parc des Princes (21h) pour le match aller des quarts de finale de Ligue des Champions. Une rencontre au sommet pour ces deux formations étoilées. Côté parisien, Luis Enrique va devoir se passer d’Achraf Hakimi suspendu, mais va également devoir choisir qui accompagnera Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque.

Le PSG peut encore rêver grand. Engagé en quarts de finale de la Ligue des Champions, le club parisien va affronter le FC Barcelone. Paris accueille le Barça ce mercredi soir au Parc des Princes, et espère pouvoir aller le plus loin possible dans cette compétition. Pour cela, Luis Enrique espère pouvoir compter sur ses éléments majeurs.

Qui pour remplacer Hakimi face au Barça ?

Et si l’entraîneur du PSG peut désormais compter sur aucune blessure majeure en fin de saison, Luis Enrique va devoir composer sans Achraf Hakimi face au FC Barcelone. Suspendu, le latéral droit marocain pourrait laisser sa place à Nordi Mukiele. Problème, le Français a subi un gros choc au visage contre Clermont samedi (1-1). Comme le souligne le Parisien , la question du latéral droit va être l’une des grandes préoccupations du technicien parisien sur ces prochains jours.

Luis Enrique va devoir trancher en attaque