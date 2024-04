Coup dur au PSG, Luis Enrique a déjà tranché ?

La rédaction

Barcola trop juste pour être titulaire ?

Malgré son talent et son expérience, Marco Asensio ne fait pas partir des favoris de Luis Enrique pour accompagner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque ce mercredi soir contre le FC Barcelone. Alors que Bradley Barcola ne serait pas apte à débuter ce choc des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, ils sont trois à postuler pour prendre sa place de titulaire : Gonçalo Ramos, Kang-In Lee et Randal Kolo Muani.

Kang-In Lee aligné d'entrée contre le Barça ?