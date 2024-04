Il vise du très lourd avec le PSG

Jean de Teyssière

Depuis le coup de sifflet final du match entre le PSG et Clermont (1-1), le club parisien se prépare à affronter le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. Sous la direction de l'entraîneur parisien Luis Enrique, le capitaine Marquinhos affiche une détermination sans faille et a dévoilé son rêve : marquer le but de la victoire en finale de la Ligue des Champions, le 2 juin prochain.

Avec Luis Enrique à la barre depuis le début de la saison, le PSG va lancer son quart de finale de Ligue des Champions avec l'espoir d'accéder au dernier carré. Face au FC Barcelone de Xavi, qui a retrouvé de la confiance, les Parisiens auront certainement en tête la double confrontation en 2017, qui s'était terminée sur l'incroyable remontada catalane (4-0, 1-6). Le PSG pourra compter sur son capitaine Marquinhos, qui affiche de grandes ambitions dans cette compétition.

Un PSG gonflé à bloc avant Barcelone

Lors de la rencontre entre le PSG et Clermont ce samedi (1-1), Luis Enrique avait décidé de faire tourner. Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma ou encore Ousmane Dembélé étaient sur le banc, tandis que des jeunes titis parisiens comme Senny Mayulu ou Yoram Zague étaient titulaires. Malgré la sortie sur commotion de Nordi Mukiele, Luis Enrique devrait, sauf blessure de dernière minute, bénéficier d'un groupe étoffé. De bon augure avant de recevoir le FC Barcelone lors de ce quart de finale aller.

«Marquer le but de la victoire en finale de la C1 ? Ça serait incroyable»