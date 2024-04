Barcelone : il annonce une grande nouvelle au PSG

La rédaction

Avant le quart de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone ce mercredi, l’ancien capitaine du LOSC, Rio Mavuba, a donné son avis sur le choc et la bataille au milieu de terrain entre les deux équipes. Pour l’ancien joueur, le PSG est en ballotage favorable avant le coup d'envoi.

C’est une rencontre très attendue pour les supporters du PSG. Ce quart de finale aller contre le FC Barcelone va sûrement être un tournant dans la saison du club de la capitale. Sur Téléfoot , Rio Mavuba a partagé son avis sur l’efficacité du milieu du Paris-Saint-Germain cette saison et les problèmes qu'il pourrait causer aux Blaugrana.

Catastrophe au PSG, le beau geste de Luis Enrique https://t.co/GuvYrLIu0M pic.twitter.com/1taFUr718m — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

«Le PSG peut être au-dessus»

« Le milieu de terrain du PSG donne le tempo et met beaucoup d’intensité cette année avec Vitinha qui se projette pas mal, Zaïre-Emery aussi. Et Ruiz, on l’attend peut-être à un niveau supérieur. Mais en face, c’est une équipe qui a perdu Busquets et qui a du mal à le remplacer. On sait que Xavi a fait des choix forts en mettant Christensen, Gündogan. Je pense que le PSG peut être au-dessus », a déclaré Rio Mavuba.

Le milieu du PSG va faire la différence ?

Précieux en sentinelle pour apporter sa qualité sur les premières relances du PSG, Vitinha a aussi un bel impact en tant que numéro 8, et ce grâce à son jeu vers l'avant. Sur cette saison, l'ancien talent du FC Porto figure parmi les Parisiens les plus décisifs, avec 7 buts et 5 passes décisives. Un atout indispensable pour le coach espagnol, Luis Enrique.