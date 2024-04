Luis Enrique fait polémique, le PSG lâche une annonce

Hugo Chirossel

À quatre jours de la réception du FC Barcelone en quarts de finale aller de la Ligue des champions, Luis Enrique a décidé de largement faire tourner samedi soir, lors du match nul du PSG face à Clermont (1-1). Un moyen de reposer ses cadres et de maintenir tout son groupe en alerte, ce qui est nécessaire selon Marco Asensio.

Le choix de Luis Enrique n’a pas plu à tout le monde. Lors de la réception de Clermont samedi soir (1-1), l’entraîneur du PSG a opéré de nombreux changements dans sa composition d’équipe, avec notamment les titularisations des jeunes Senny Mayulu et Yoram Zague.

Le Havre critique le management de Luis Enrique

Un turn-over considéré comme un manque de respect par Jean-Michel Roussier, président du Havre et la lutte avec Clermont pour ne pas descendre en Ligue 2. Le choix de Luis Enrique était pourtant prévisible, le PSG étant largement en tête de la Ligue 1, d’autant plus qu’il recevra le FC Barcelone mercredi prochain en Ligue des champions.

« C'est très bien qu'il veuille que nous soyons tous concernés »