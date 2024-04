Zaïre-Emery : Le boss du PSG a pris une décision

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du PSG depuis la saison dernière, Warren Zaïre-Emery fait partie des hommes forts de Luis Enrique cette saison. A tel point que le coach parisien et Luis Campos ont décidé de lui donner une grosse charge de travail ainsi qu'un temps de jeu conséquent, et ce, pour favoriser son développement.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier lors de l'exercice précédent, Warren Zaïre-Emery est monté en puissance au fil des mois jusqu'à devenir un titulaire incontestable et incontesté au PSG aujourd'hui. En effet, le crack de 18 ans jouit de la confiance de Luis Enrique cette saison. D'ailleurs, le coach du PSG a un traitement particulier avec lui pour l'aider à se développer au moins. Une stratégie pensée avec Luis Campos.

Le PSG a élaboré un plan pour Zaïre-Emery

Selon les informations de L'Equipe , Luis Enrique et Luis Campos - respectivement entraineur et conseiller football du PSG - partagent la même vision concernant la manière de développer les jeunes potentiels du club, notamment Warren Zaïre-Emery. En effet, les deux hommes auraient la volonté de soumettre ces joueurs à des charges de travail élevées et à un temps de jeu conséquent, considérant que c'est important pour leur progression. D'ailleurs, le PSG souhaite que Warren Zaïre-Emery représente l'avenir de son club.

Prolongation imminente pour Zaïre-Emery

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Warren Zaïre-Emery a un accord total avec la direction du PSG pour parapher un nouveau contrat de cinq saisons. Selon nos informations de ce lundi, le club parisien va officialiser la signature de son milieu de terrain de 18 ans d'ici quelques jours. Pour rappel, Warren Zaïre-Emery est lié au PSG jusqu'au 30 juin 2025.