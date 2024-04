Danger pour le PSG, Luis Enrique tient la solution ?

Arnaud De Kanel

A quelques jours du choc entre le PSG et le FC Barcelone, plusieurs incertitudes planent autour de la composition de Luis Enrique. Le coach espagnol devra faire sans Achraf Hakimi et Nordi Mukiele, il n'est pas sûr de pouvoir compter sur Bradley Barcola et enfin, Lucas Hernandez est sous la menace d'une suspension. Un certain danger existe donc avec le champion du monde qui pourrait débuter sur le banc.

Samedi face à Clermont, Luis Enrique a procédé à une large revue d'effectif en prévision du choc face au FC Barcelone. On pouvait donc penser que les remplaçants pour cette rencontre allaient débuter face au Barça mercredi mais un élément important suscite la réflexion de Luis Enrique.

PSG - Luis Enrique : Zaïre-Emery va régler un gros casse-tête ! https://t.co/mIjwCVn07e pic.twitter.com/ig72kgULGA — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Hernandez sur le banc pour éviter la suspension ?

Arrivé au PSG cet été en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez s'est immédiatement imposé. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, le champion du monde a néanmoins des chances de débuter sur le banc face au Barça mercredi selon RMC Sport . En effet, Luis Enrique sait que son défenseur est sous la menace d'une suspension pour le retour et il pourrait donc lui préférer Lucas Beraldo pour accompagner Marquinhos.

Nuno Mendes pressenti à gauche